Свыше 300 объектов отремонтируют и построят по нацпроектам в Дагестане

Школы, детские сады, поликлиники и многое другое, в общей сложности более 300 объектов, подвергнут ремонту и построят "с нуля" в Дагестане в 2025 году в ходе реализации национальных проектов.

Более 300 объектов за год отремонтируют и построят в Дагестане в рамках национальных проектов, соответствующее сообщение распространила пресс-служба регионального правительства.

"В целом в 2025 году в регионе запланировано строительство, реконструкция и ремонт 312 объектов, из которых вводу в текущем году подлежат 296 объектов"

– кабмин Дагестана

В пресс-службе уточнили, что на воплощение в жизнь этих планов в отчетном году выделено свыше 13 млрд рублей.

В общей сложности в нынешнем году предполагается возвести 45 учреждений здравоохранения и капитально отремонтировать 76. Что касается образовательных учреждений, то будут построены две школы и шесть детских садов, отремонтированы девять школ и два детсада, а также два здания республиканского университета.

Кроме того, в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" будет благоустроено 134 территории. В рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" создадут три объекта водоснабжения. Регпроект "Региональная и местная дорожная сеть" даст возможность построить подъездную дорогу к Махачкалинскому морскому торговому порту. Помимо этого, будет приведено в норму состояние 23 дорог.

В числе прочего подвергнутся капремонту две библиотеки, дом культуры и детскую школу искусств, а также театр и музей. Более того, в рамках регпроекта "Охрана материнства и детства" возведут три женские консультации.