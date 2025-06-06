Матч за Суперкубок России по футболу примет Казань

Казань выбрана местом проведения Суперкубка России по футболу. Во встрече, которая состоится в следующем месяце, сыграют действующий чемпион и обладатель национального кубка.

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Казани чуть менее чем через месяц. Об этом гласит сообщение, размещенное на официальном портале Российского футбольного союза.

Игра между "Краснодаром" и ЦСКА запланирована на 12 июля. Встречу примет "Казань Арена".

Ранее сообщалось, что на проведение Суперкубка вместе с Казанью претендуют Самара и Нижний Новгород.