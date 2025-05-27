Вестник Кавказа

Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу

Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборная Узбекистана пробилась на чемпионат мира по футболу. Национальная команда впервые примет участие в футбольном мировом первенстве.

Сборная Узбекистана сыграла вничью с командой Арабских Эмиратов в предпоследнем туре третьего раунда отбора на чемпионат мира в зоне Азиатской конференции.

Добытое очко позволило узбекистанским футболистам набрать 18 очков и гарантировать себе прямую путевку в финальную часть мирового футбольного первенства, которое пройдет в 2026 году.

Помимо Узбекистана, на чемпионат мира напрямую попала иранская команда, в активе которой 20 очков.

Стоит отметить, что Мундиаль в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Узбекистан впервые в своей истории примет участие в чемпионате мира.

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