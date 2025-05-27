Узбекистан впервые в истории сыграет на чемпионате мира по футболу

Сборная Узбекистана пробилась на чемпионат мира по футболу. Национальная команда впервые примет участие в футбольном мировом первенстве.
Сборная Узбекистана сыграла вничью с командой Арабских Эмиратов в предпоследнем туре третьего раунда отбора на чемпионат мира в зоне Азиатской конференции.
Добытое очко позволило узбекистанским футболистам набрать 18 очков и гарантировать себе прямую путевку в финальную часть мирового футбольного первенства, которое пройдет в 2026 году.
Помимо Узбекистана, на чемпионат мира напрямую попала иранская команда, в активе которой 20 очков.
Стоит отметить, что Мундиаль в 2026 году примут США, Канада и Мексика. Узбекистан впервые в своей истории примет участие в чемпионате мира.