Узбекистан станет доступнее для туристов

Власти Узбекистана работают над тем, чтобы граждане России, Казахстана и Азербайджана смогли посещать страну в туристических целях по внутренним паспортам - они смогут приехать в страну сроком до 30 дней.

В скором времени съездить в Узбекистан российские туристы смогут даже по внутренним паспортам – это существенно упрости посещение страны с богатой историей и обилием древних памятников.

МИД Узбекистана начал работу над упрощением въезда, он коснется не только россиян, но и граждан Казахстана и Азербайджана – въехать в страну на срок до 30 дней с туристическими целями можно будет по внутренним паспортам или ID-картам, сообщили в пресс-службе МИД республики в комментарии газете "Известия".

"Мы работаем над упрощением въезда для граждан партнерских стран, в том числе разрешая посещение по внутренним паспортам или ID-картам на срок до 30 дней. МИД проводит переговоры и готовит предложения. Сроки зависят от согласований, но страна стремится обеспечить удобное передвижение, укрепляя туризм и деловые связи"

- МИД Узбекистана

Сейчас въезд в Узбекистан для граждан этих стран осуществляется только по заграничным паспортам.