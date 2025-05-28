Масштабные планы Саудовской Аравии раскрыли в США

В Саудовской Аравии хотят восстановить свою долю на мировом рынке нефти. В частности, королевство хочет отнять долю у сланцевой нефти США.

Саудовская Аравия собирается вступить в длительную ценовую войну. Об этом рассказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Bank of America Corp Франсиско Бланш.

Он подчеркнул, что Эр-Рияд этой войной хочет добиться восстановления своей доли на мировом рынке нефти.

"Это не ценовая война, которая будет краткосрочной и резкой; скорее, она будет долгой и постепенной"

– Франсиско Бланш

Он полагает, что королевство намерено отнять долю рынка у американской сланцевой нефти, а также у стран ОПЕК+.

По словам Бланша, стратегия Эр-Рияда будет направлена на стимулирование повышения нефтедобычи в рамках стран-членов ОПЕК+.