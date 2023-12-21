Масштабное отключение воды на 30 часов анонсировали в Тбилиси

В грузинской столице выполнят плановые работы на магистральном водопроводе. Из-за этого у десятков тысяч горожан в течение 30 часов не будет воды.

В нескольких районах Тбилиси из-за завтрашних работ на магистральном водопроводе временно не будет воды. Об этом информирует компания Georgian Water and Power, специалисты которой выполнят работы.

Воды у жителей Ваке-Сабуртало, Мтацминда и Крцаниси не будет с 01:00 17 января до 08:00 18 января.

В GWP заранее оповестили граждан о предстоящем ограничении.