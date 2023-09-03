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"Махачкалинское "Динамо" приблизилось к тройке лидеров Первой лиги

“Динамо“ Махачкала
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала
"Динамо" Махачкала обыграло в гостевой встрече хабаровский СКА и поднялось в первую пятерку Первой лиги. Возглавляет турнирную таблицу "Алания".

В воскресенье, 3 сентября, Хабаровске состоялся матч 8-го тура Первой лиги между местным СКА и махачкалинским "Динамо". Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Оба мяча записал на свой счет полузащитник Сердер Сердеров. Первый гол он забил на 29-й минуте, а второй – на 31-й.

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" Махачкала с 12 очками занимает 5-ю строчку в Первой лиге. Возглавляет турнирную таблицу владикавказская "Алания", набравшая 19 очков после вчерашней победы над "Енисеем" со счетом 2:1. В первую пятерку также входят "Сокол" (16 очков), "Акрон" (13) и "Тюмень" (13).

&quot;Динамо&quot; возвращается в Махачкалу 

"Динамо" возвращается в Махачкалу 

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