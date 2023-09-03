"Махачкалинское "Динамо" приблизилось к тройке лидеров Первой лиги

Опубликовано: 11:59, 3 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Динамо" Махачкала

"Динамо" Махачкала обыграло в гостевой встрече хабаровский СКА и поднялось в первую пятерку Первой лиги. Возглавляет турнирную таблицу "Алания".

В воскресенье, 3 сентября, Хабаровске состоялся матч 8-го тура Первой лиги между местным СКА и махачкалинским "Динамо". Победу со счетом 2:0 одержали гости.

Оба мяча записал на свой счет полузащитник Сердер Сердеров. Первый гол он забил на 29-й минуте, а второй – на 31-й.

Турнирная таблица

На данный момент "Динамо" Махачкала с 12 очками занимает 5-ю строчку в Первой лиге. Возглавляет турнирную таблицу владикавказская "Алания", набравшая 19 очков после вчерашней победы над "Енисеем" со счетом 2:1. В первую пятерку также входят "Сокол" (16 очков), "Акрон" (13) и "Тюмень" (13).