Махачкалинское "Динамо" проведет первый домашний матч нового футбольного сезона Первой лиги. Соперником клуба из Дагестана станет краснодарская "Кубань".
Футбольный клуб "Динамо" возвращается в Махачкалу после двух выездных игр подряд в рамках Первой лиги.
В первом домашнем матче нового сезона подопечные Курбана Бердыева померятся силами с краснодарской "Кубанью". Игра пройдет на махачкалинском стадионе "Труд" в Махачкале 30 июля.
Ранее пресс-служба дагестанского клуба сообщила, что все домашние встречи в сезоне 23/24 махачкалинцы проведут на поле стадиона "Труд".