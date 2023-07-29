Опубликовано: 20:37, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Махачкалинское "Динамо" проведет первый домашний матч нового футбольного сезона Первой лиги. Соперником клуба из Дагестана станет краснодарская "Кубань".

Футбольный клуб "Динамо" возвращается в Махачкалу после двух выездных игр подряд в рамках Первой лиги.

В первом домашнем матче нового сезона подопечные Курбана Бердыева померятся силами с краснодарской "Кубанью". Игра пройдет на махачкалинском стадионе "Труд" в Махачкале 30 июля.

Ранее пресс-служба дагестанского клуба сообщила, что все домашние встречи в сезоне 23/24 махачкалинцы проведут на поле стадиона "Труд".