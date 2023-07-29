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"Динамо" возвращается в Махачкалу 

&quot;Динамо&quot; возвращается в Махачкалу 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Махачкалинское "Динамо" проведет первый домашний матч нового футбольного сезона Первой лиги. Соперником клуба из Дагестана станет краснодарская "Кубань". 

Футбольный клуб "Динамо" возвращается в Махачкалу после двух выездных игр подряд в рамках Первой лиги. 

В первом домашнем матче нового сезона подопечные Курбана Бердыева померятся силами с краснодарской "Кубанью". Игра пройдет на махачкалинском стадионе "Труд" в Махачкале 30 июля. 

Ранее пресс-служба дагестанского клуба сообщила, что все домашние встречи в сезоне 23/24 махачкалинцы проведут на поле стадиона "Труд". 

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