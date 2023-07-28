"Нефтчи" вырвал ничью в матче с "Железничаром" в квалификации Лиги Конференций

ФК "Нефтчи" сыграл вничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций с "Железничаром". Команды сыграли вничью 2:2.
В Сараево только что завершился матч 2-го раунда квалификации Лиги Конференций между местным "Железничаром" и бакинским "Нефтчи". Команды сыграли вничью 2:2.
Хозяева вышли вперед на 14-й минуте – гол забил нападающий Дженан Харачич. На 43-й минуте "Нефтчи" отыгрался на 43-й минуте благодаря автоголу защитника "Железничара" Александара Косорича.
В компенсированное к первой половине время хозяева вновь вышли вперед после точного удара нападающего Джозефа Амоа, однако на 95-й минуте "Нефтчи" во второй раз в матче удалось восстановить статус-кво, гол забил полузащитник Рахман Гаджиев.