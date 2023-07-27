Армянские клубы стартовали во 2-ом раунде квалификации Лиги Конференций

Опубликовано: 22:50, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Вечером 27 июля четыре армянских футбольных клуба провели свои первые матчи во 2-м раунде квалификации Лиги Конференций УЕФА сезона 2023/24. Ответные игры пройдут в следующий четверг.

В четверг, 27 июля, проходят первые встречи 2-го раунда квалификации Лиги Конференций УЕФА. Свои матчи уже провели четыре армянских клуба.

"Арарат-Армения" – "Арис"

Матч в столице Армении закончился вничью со счетом 1:1. На гол нападающего Вильфрида Эза, забитый на 11-й минуте, гости ответили точным ударом полузащитника Луиса Пальма на 20-й минуте.

"Алашкерт" – "Дебрецен"

Игра проходила в Ереване и завершилась победой венгерской команды со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте забил полузащитник Стефан Лончар.

"Кальмар" – "Пюник"

Волевую победу в матче, прошедшем в шведском городе Кальмар, одержала армянская команда. Счет на 44-й минуте открыли хозяева – отличился полузащитник Якоб Тренсков. На 55-й минуте "Пюник" отыгрался после точного удара нападающего Луки Юричича. А на 81-й минуте защитник Хуан Браво отправил второй мяч в сетку ворот "Кальмара", установив окончательный результат – 2:1 в пользу "Пюника".

"Фарул" – "Урарту"

Встреча состоялась в румынском городе Констанца завершилась в пользу "Фарула" со счетом 3:2. У победителей голы на свой счет записали полузащитник Тудор Бэлуцэ (27-я минута), нападающий Адриан Мазилу (45+4) и защитник Йонуц Ларие (90+5). В составе "Урарту" отличились полузащитник Артем Максименко (23-я) и защитник Иван Зотько (38-я).



Ответные встречи состоятся 3 августа.