В Грузии не дали приземлиться самолету российской авиакомпании с футболистами на борту

Опубликовано: 19:30, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грузии не разрешили приземлиться в Кутаиси самолету с командой ФК "Актобе" на борту. В республике объяснили, что все дело в российском авиаперевозчике, планировавшем совершить данный рейс.

В Грузии не разрешили совершить посадку самолету российской авиакомпании, на котором находилась команда футбольного клуба "Актобе" (Казахстан).

Авиационные власти республики объяснили, что отказ связан с тем, что в отношении UVT AERO действуют санкции Европейского союза.

После этого игроки "Актобе" отправились в Кутаиси на борту местного авиаперевозчика SCAT Airlines.

Матч Лиги Конференций

Встреча второго раунда квалификации между кутаисским "Торпедо" и "Актобе" состоится сегодня вечером. Стартовый свисток прозвучит через полчаса.