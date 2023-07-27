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В Грузии не дали приземлиться самолету российской авиакомпании с футболистами на борту

В Грузии не дали приземлиться самолету российской авиакомпании с футболистами на борту
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грузии не разрешили приземлиться в Кутаиси самолету с командой ФК "Актобе" на борту. В республике объяснили, что все дело в российском авиаперевозчике, планировавшем совершить данный рейс.

В Грузии не разрешили совершить посадку самолету российской авиакомпании, на котором находилась команда футбольного клуба "Актобе" (Казахстан).

Авиационные власти республики объяснили, что отказ связан с тем, что в отношении UVT AERO действуют санкции Европейского союза.

После этого игроки "Актобе" отправились в Кутаиси на борту местного авиаперевозчика SCAT Airlines.

Матч Лиги Конференций

Встреча второго раунда квалификации между кутаисским "Торпедо" и "Актобе" состоится сегодня вечером. Стартовый свисток прозвучит через полчаса.

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