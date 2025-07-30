Махачкалинское "Динамо" обыграло "Спартак" в Кубке России

ФК "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче группового этапа Кубка России. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.
В Москве 12 августа состоялся матч группового этапа Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".
Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1.
На гол, забитый на 87-й минуте нападающим динамовцев Гамидом Агаларовым, "Спартак" ответил точным ударом полузащитника Руслана Литвинова на 95-й минуте.
В серии послематчевых пенальти сильнее было "Динамо".
На данный момент "Динамо" Махачкала с 5 очками занимает первую строчку в группе С. "Спартак" располагается на втором месте, в активе команды 4 очка. "Пари НН" и "Ростов", не набравшие пока ни одного очка, занимают третье и четвертое место.