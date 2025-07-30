Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" обыграло "Спартак" в Кубке России

ФК "Динамо" Махачкала обыграло московский "Спартак" в матче группового этапа Кубка России. Победитель определился в серии послематчевых пенальти.

В Москве 12 августа состоялся матч группового этапа Кубка России по футболу между столичным "Спартаком" и махачкалинским "Динамо".

Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1.

На гол, забитый на 87-й минуте нападающим динамовцев Гамидом Агаларовым, "Спартак" ответил точным ударом полузащитника Руслана Литвинова на 95-й минуте.

В серии послематчевых пенальти сильнее было "Динамо".

На данный момент "Динамо" Махачкала с 5 очками занимает первую строчку в группе С. "Спартак" располагается на втором месте, в активе команды 4 очка. "Пари НН" и "Ростов", не набравшие пока ни одного очка, занимают третье и четвертое место.

