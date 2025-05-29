Кубок России: "Зенит" победил "Ахмат" в Грозном

В Грозном прошла встреча группового этапа Кубка России по футболу. "Ахмат" уступил в родных стенах "Зениту" из Санкт-Петербурга.
В Грозном на"Ахмат-арене" состоялась встреча первого тура группового этапа Кубка России по футболу. Местный "Ахмат" в родных стенах принимал "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Победу со счетом 2:1 одержала команда с берегов Невы. В составе гостей голы на свой счет записали защитник Арсен Адамов (4-я минута) и форвард Лусиано Гонду (8-я минута).
Единственный мяч в ворота "Зенита" забил нападающий грозненцев Мохамед Конате, который успешно реализовал 11-метровый штрафной удар на 82-й минуте встречи.
Следующую игру в Кубке России "Ахмат проведет 13 августа, соперником станет "Оренбург" из одноименного города.