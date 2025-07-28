Вестник Кавказа

Пас вратаря Волка помог "Динамо" из Махачкалы победить в матче Кубка России

Пас вратаря Волка помог "Динамо" из Махачкалы победить в матче Кубка России
© Фото: пресс-служба “Динамо“ Махачкала
В Каспийске прошел матч первого тура Кубка России по футболу. Махачкалинское "Динамо" одержало победу над "Пари НН" из Нижнего Новгорода со счетом 1:0.

На стадионе "Анжи-арена" в Каспийске подошла к концу встреча махачкалинского "Динамо" и нижегородского "Пари НН" в рамках первого тура группового этапа Кубка России по футболу.

Победу со счетом 1:0 одержал футбольный коллектив из Дагестана. Единственный мяч в этой игре на свой счет записал нападающий Гамид Агаларов, которому ассистировал голкипер Давид Волк.

Стоит добавить, что следующий матч подопечные Хасанби Биджиева проведут 12 августа на выезде. Соперником "динамовцев" из Махачкалы станет московский "Спартак".

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