Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" обзавелось новым защитником

Махачкалинское "Динамо" обзавелось новым защитником
© Фото: пресс-служба “Динамо“ Махачкала
Защитник Имадеддин Аззи перешел в "Динамо" Махачкала. У алжирца в клубе из Дагестана играет младший брат Мохаммед.

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" совершил первое приобретение в текущее трансферное окно, стан дагестанской команды пополнил алжирский защитник Имадеддин Аззи.

Как сообщает пресс-служба "динамовцев", 27-летний новобранец будет выступать под третьим номером на позиции центрального защитника.

Аззи ранее защищал цвета команд из Алжира и Кувейта. В составе "УСМ Алжир" он выиграл Кубок страны.

Стоит добавить, что у Имадеддина в "Динамо играет младший брат Мохаммед Аззи, который перебрался в Дагестан в начале текущего года.

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