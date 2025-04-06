Махачкалинское "Динамо" обзавелось новым защитником

Защитник Имадеддин Аззи перешел в "Динамо" Махачкала. У алжирца в клубе из Дагестана играет младший брат Мохаммед.
Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" совершил первое приобретение в текущее трансферное окно, стан дагестанской команды пополнил алжирский защитник Имадеддин Аззи.
Как сообщает пресс-служба "динамовцев", 27-летний новобранец будет выступать под третьим номером на позиции центрального защитника.
Аззи ранее защищал цвета команд из Алжира и Кувейта. В составе "УСМ Алжир" он выиграл Кубок страны.
Стоит добавить, что у Имадеддина в "Динамо играет младший брат Мохаммед Аззи, который перебрался в Дагестан в начале текущего года.