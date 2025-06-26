Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Оренбургом"

ФК "Динамо" Махачкала играл сегодня на выезде с "Оренбургом" в рамках 2-го тура чемпионата РФ по футболу. Встреча закончилось результативной ничьей.
В Оренбурге состоялась встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1.
На гол, забитый на 49-й минуте полузащитником динамовцев Мохаммадом Хоссейннежадом, хозяева ответили точным ударом Максима Савельева на 74-й минуте.
На данный момент "Динамо" с 1 очком располагается на 12-й строчке в турнирной таблице национального первенства. "Оренбург" находится на 11-м месте, в активе команды 2 очка.