Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Оренбургом"

Махачкалинское "Динамо" упустило победу над "Оренбургом"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала играл сегодня на выезде с "Оренбургом" в рамках 2-го тура чемпионата РФ по футболу. Встреча закончилось результативной ничьей.

В Оренбурге состоялась встреча 2-го тура чемпионата России по футболу между "Оренбургом" и махачкалинским "Динамо". Команды сыграли вничью 1:1.

На гол, забитый на 49-й минуте полузащитником динамовцев Мохаммадом Хоссейннежадом, хозяева ответили точным ударом Максима Савельева на 74-й минуте.

На данный момент "Динамо" с 1 очком располагается на 12-й строчке в турнирной таблице национального первенства. "Оренбург" находится на 11-м месте, в активе команды 2 очка.

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