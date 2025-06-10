Вестник Кавказа

Сергей Прядкин заявил о скором возврате российского футбола на мировую арену

Сергей Прядкин заявил о скором возврате российского футбола на мировую арену
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сергей Прядкин высоко оценил шансы на возвращение российского футбола в международное спортивное пространство, УЕФА ведет работу в этом направлении.

Советник президента УЕФА Сергей Прядкин заявил, что российский футбол может вернуться на международную арену в ближайшем времени. По словам Прядкина, УЕФА проводит работу по восстановлению прежних позиций российских клубов и сборной страны

"РФС делает все для того, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. РФС был остается членом УЕФА и никаких поползновений относительно того, чтобы лишить нас членства не было и не будет. Руководство УЕФА продолжает проводить работу, чтобы наши команды – сборные и клубы – вернулись"

– Сергей Прядкин

По словам Прядкина, РФС остается членом УЕФА, планов исключения из европейской ассоциации нет. 

Напомним, что российские клубы и сборная отстранены от официальных турниров на международном уровне с 2022 года, однако ФИФА и УЕФА одобрили проведение товарищеских встреч.

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