Сергей Прядкин заявил о скором возврате российского футбола на мировую арену

Сергей Прядкин высоко оценил шансы на возвращение российского футбола в международное спортивное пространство, УЕФА ведет работу в этом направлении.

Советник президента УЕФА Сергей Прядкин заявил, что российский футбол может вернуться на международную арену в ближайшем времени. По словам Прядкина, УЕФА проводит работу по восстановлению прежних позиций российских клубов и сборной страны.

"РФС делает все для того, чтобы российский футбол вернулся на международную арену. РФС был остается членом УЕФА и никаких поползновений относительно того, чтобы лишить нас членства не было и не будет. Руководство УЕФА продолжает проводить работу, чтобы наши команды – сборные и клубы – вернулись"

– Сергей Прядкин

По словам Прядкина, РФС остается членом УЕФА, планов исключения из европейской ассоциации нет.

Напомним, что российские клубы и сборная отстранены от официальных турниров на международном уровне с 2022 года, однако ФИФА и УЕФА одобрили проведение товарищеских встреч.