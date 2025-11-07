Махачкала наладит транзит грузов в ЦА через Туркменистан

Порты Махачкалы и Туркменбаши могут стать частью маршрута поставок российских товаров в Центральную Азию. Также маршрут рассматривается в контексте поставок из Китая.

Порт Махачкалы может стать важным транзитным пунктом на маршруте грузоперевозок до Туркменбаши в Туркменистане. Стороны прорабатывают возможность сотрудничества, информирует пресс-служба морской гавани.

Если переговоры увенчаются успехом, РФ получит еще один перспективный маршрут для доставки товаров и ресурсов в Центральную Азию. Из Туркменистана грузы могут отправиться в Афганистан или Пакистан.

"В настоящее время ведутся переговоры с коллегами из Туркменистана для активизации перевозок между Туркменбаши и Махачкалой. Предполагается, что грузы российского производства смогут следовать транзитом через Туркменистан в Афганистан, Пакистан, Кыргызстан и Узбекистан, а также в обратном направлении"

– порт Махачкалы

Также прорабатывается и обратный маршрут – из Туркменбаши в Махачкалу. Это может быть перспективно в контексте поставок из Китая.

Сейчас главным торговым партнером для порта в Махачкале является Иран.