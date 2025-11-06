В число самых бюджетных мест для отдыха вошли Махачкала и Ессентуки

Столица Дагестана Махачкала и курортный ставропольский город Ессентуки стали самыми бюджетными местами для отдыха в нынешнем ноябре, сообщил по результатам собственного рейтинга онлайн-сервис бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ.

В "горячую десятку" самого бюджетного отдыха в ноябре нынешнего 2025 года вошли города Крыма, Кубани, столица Дагестана Махачкала и ставропольский город-курорт Ессентуки, сообщили в онлайн-сервисе бронирования апартаментов ТВИЛ.РУ.

Самым выгодным для посещения бережливыми туристами стал крымский город Евпатория, вторым по популярности стал кубанский Туапсе, а на третьем месте - село Абзаково в Башкирии, передает "Это Кавказ".

Не остались забытыми Махачкала и Ессентуки – они заняли 6-е и 9-е места рейтинга.

С учетом популярности отдыха в Абхазии в десятку попали город Новый Афон и поселок Цандрипш, алтайский Барнаул, калининградский Светлогорск и краснодарский Небуг.

Цены говорят лучше статистики: так, ночь в Махачкале стоит 2 391 рубль, а в Ессентуках - 2 692 рубля, свидетельствует статистика.

