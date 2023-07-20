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Махачев вернется в клетку в октябре

Махачев вернется в клетку в октябре
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ислам Махачев выйдет в октагон 21 октября. Он проведет реванш с Чарльзом Оливейрой. В октябре 2022 года дагестанец одолел бразильца и стал чемпионом UFC.

Российский чемпион UFC среди легковесов Ислам Махачев вернется в октагон 21 октября текущего года, сообщает пресс-служба бойцовской организации.

Дагестанец проведет поединок-реванш против бразильца Чарльза Оливейры, которого победил в октябре 2022 года, став новым чемпионом UFC в легком весе.

Последний бой Ислама Махачева состоялся 12 февраля в Австралии. Тогда россиянин судейским решением одолел местного бойца Александра Волкановски.

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