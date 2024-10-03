Вестник Кавказа

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил о готовности провести поединок с любым оппонентом, которого предложит UFC, до наступления месяца Рамадан.

Дагестанец заявил, что не собирается ждать действующего чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили, который, по словам Нурмагомедова, избегает боя.

Ранее сообщалось, что следующим соперником грузинского бойца будет именно Нурмагомедов. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что Умар получит бой за титул.

Напомним, в сентябре Двалишвили стал чемпионом в легчайшей весовой категории, одолев американца Шона О’Мэлли.

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