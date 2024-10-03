Нурмагомедов готов провести бой до Рамадана

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил о готовности провести поединок с любым оппонентом, которого предложит UFC, до наступления месяца Рамадан.

Дагестанец заявил, что не собирается ждать действующего чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили, который, по словам Нурмагомедова, избегает боя.

Ранее сообщалось, что следующим соперником грузинского бойца будет именно Нурмагомедов. Менеджер Али Абдель-Азиз говорил, что Умар получит бой за титул.

Напомним, в сентябре Двалишвили стал чемпионом в легчайшей весовой категории, одолев американца Шона О’Мэлли.