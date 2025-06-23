МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах

Специалисты МАГАТЭ не выявили радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах после бомбардировок ВВС США ядерных объектов на территории Исламской Республики.
"Исходя из имеющихся данных, МАГАТЭ может гарантировать, что никакого радиоактивного воздействия в отношении населения и окружающей среды в соседних странах не было. В контексте ядерной безопасности важно отметить, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не подверглись атакам"
– заявление МАГАТЭ
Однако обследование объекта в Натанзе показало потенциальную возможность локального загрязнения из-за пробоин в помещении для хранения и обогащения урана.
Отметим, что в агентстве ранее заявили о готовности вернуться к мониторингу ситуации с иранской ядерной программой в ближайшее время.