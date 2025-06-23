Вестник Кавказа

МАГАТЭ не выявило радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
МАГАТЭ: угрозы радиоактивного загрязнения соседних стран после ударов по ядерным объектам Ирана нет.

Специалисты МАГАТЭ не выявили радиоактивного загрязнения в граничащих с Ираном странах после бомбардировок ВВС США ядерных объектов на территории Исламской Республики. 

"Исходя из имеющихся данных, МАГАТЭ может гарантировать, что никакого радиоактивного воздействия в отношении населения и окружающей среды в соседних странах не было. В контексте ядерной безопасности важно отметить, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не подверглись атакам"

– заявление МАГАТЭ

Однако обследование объекта в Натанзе показало потенциальную возможность локального загрязнения из-за пробоин в помещении для хранения и обогащения урана. 

Отметим, что в агентстве ранее заявили о готовности вернуться к мониторингу ситуации с иранской ядерной программой в ближайшее время.

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