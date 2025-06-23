Введенные из-за конфликта с Ираном ограничения отменили в Израиле

Власти Израиля объявили об отмене ограничений, действовавших в стране в течение последних полутора недель. Они были введены на фоне обострения конфликта с Ираном.

В Израиле сняли ограничения на проведение массовых мероприятий и на учебную и рабочую деятельность. Об этом рассказали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В связи с оценкой текущей ситуации, Командование тыла приняло решение о следующих изменениях: вся территория страны переходит от режима жестких ограничений к режиму полной активности без ограничений"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Также подчеркивается, что изменения вступит в силу с 20:00 (совпадает с мск – ред.) 24 июня этого года и продлятся до 20:00 26 июня.

Напомним, ирано-израильский конфликт обострился полторы недели назад после того, когда ВВС еврейского государства атаковали военные и ядерные объекты Ирана.