Лучшее национальное застолье определят в Сухуме

6 августа в Сухуме пройдет гастрофестиваль национальной кухни всех районов Абхазии – местные жители и туристы выберут лучшее застолье региона.

Столицу Абхазии ожидает второй Большой сухумский гастрофестиваль, тема которого – лучшее застолье, проинформировал замглавы администрации города Константин Тарба.

Представители каждого района республики продемонстрируют свои национальные блюда и кулинарные традиции. Мероприятие приурочено к празднованию Дня города с 5 по 7 августа.

Основная площадка разместится на площади имени С. Багапша и на прилегающей Набережной Махаджиров. Здесь гостей ждут 10 гастрономических зон, где шеф-повара из Абхазии и России приготовят ароматные блюда прямо на глазах посетителей – например, айладж, шашлык, хачапури и другие.

Каждый стенд оснащен QR-кодом, с помощью которого посетители смогут онлайн-проголосовать за лучшее застолье. Результаты подведут 7 августа.

Помимо кулинарной программы, ожидается насыщенная развлекательная часть: диджей-сеты, концерты, фотовыставки, мастер-классы, турниры по стрельбе из лука, шашкам и шахматам.

"В преддверии открытия светомузыкального фонтана в порту российский фонд "Добрые технологии" организует концерт - установят свою сцену, укомплектованную качественными светом и звуком. Будут выступать разные коллективы, а также представители российской и абхазской эстрады"

- Константин Тарба

Также на фестивале развернутся ярмарочные павильоны с продукцией местных мастеров – керамика, кованые украшения и другие изделия народного ремесла. Это яркое событие должно стать одной из ключевых туристических точек региона в этом сезоне.