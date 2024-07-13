Ложные сообщения об ущербе выльются в копеечку грузинским виноградарям

Грузинских производителей винограда ждет новый штраф - за каждое ложное сообщение их страховой лимит сократят на 5%, а в месяц они получат не более чем на 10% от общей суммы страховки.

Грузинских фермеров, которые участвуют в программе государственного агрострахования, будут штрафовать за ложное сообщение об ущербе при выращивании винограда, изменения уже внесены в госпрограмму агрострахования, сообщили сегодня в Минсельхозе страны.

Сейчас у виноградарей есть возможность застраховать свой урожай от града, наводнений, ураганов, осенних заморозков по льготной цене, и за такую страховку аграрии заплатят лишь 30% от ее общей стоимости, передает Sputnik Грузия.

Но теперь программа изменится - ложным сообщением будет считаться осознанное озвучивание ущерба, направленное на получение страховых средств.

На первый раз страховой лимит аграрию сократят на 5%, а за месяц такие сообщения могут сократить выплаты более чем на 10%.

Пока агрострахование доступно для всех фермеров и лиц, занимающихся агробизнесом, но вскоре ситуация может радикально измениться, предупреждают в правительстве страны.