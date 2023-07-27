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Ливни в Сочи: синоптики предупреждают о скорой непогоде

Дождь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителям Сочи и туристам стоит быть начеку. Ближайшей ночью в городе ожидается серьезное ухудшение погоды – грозы, град, над морем возможны смерчи.

Штормовое предупреждение вступит в силу скоро в Сочи, рассказали в ФКУ "Черноморье".

Синоптики ожидают, что разгул стихии начнется с середины ночи. Ожидаются:

  • сильные дожди,
  • грозы,
  • град,
  • ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с.

Согласно прогнозу, непогода не утихнет на протяжении всех суток 29 июля.

Кроме того, ливни могут спровоцировать подъем воды в реках, причем до неблагоприятных отметок. Могут и сойти сели – правда, малого объема.

Над морем, между Магри и Веселым, могут появиться смерчи.

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