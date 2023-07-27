Ливни в Сочи: синоптики предупреждают о скорой непогоде

Жителям Сочи и туристам стоит быть начеку. Ближайшей ночью в городе ожидается серьезное ухудшение погоды – грозы, град, над морем возможны смерчи.
Штормовое предупреждение вступит в силу скоро в Сочи, рассказали в ФКУ "Черноморье".
Синоптики ожидают, что разгул стихии начнется с середины ночи. Ожидаются:
- сильные дожди,
- грозы,
- град,
- ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с.
Согласно прогнозу, непогода не утихнет на протяжении всех суток 29 июля.
Кроме того, ливни могут спровоцировать подъем воды в реках, причем до неблагоприятных отметок. Могут и сойти сели – правда, малого объема.
Над морем, между Магри и Веселым, могут появиться смерчи.