Ливни в Сочи: синоптики предупреждают о скорой непогоде

Опубликовано: 13:24, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителям Сочи и туристам стоит быть начеку. Ближайшей ночью в городе ожидается серьезное ухудшение погоды – грозы, град, над морем возможны смерчи.

Штормовое предупреждение вступит в силу скоро в Сочи, рассказали в ФКУ "Черноморье".

Синоптики ожидают, что разгул стихии начнется с середины ночи. Ожидаются:

сильные дожди,

грозы,

град,

ветер, порывы которого будут достигать 25 м/с.

Согласно прогнозу, непогода не утихнет на протяжении всех суток 29 июля.

Кроме того, ливни могут спровоцировать подъем воды в реках, причем до неблагоприятных отметок. Могут и сойти сели – правда, малого объема.

Над морем, между Магри и Веселым, могут появиться смерчи.