Ставрополье может затопить после дождей

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Ставрополья. В регионе прогнозируются продолжительные ливни.

На Ставрополье объявлено предупреждение в связи с продолжительными ливнями.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 21 апреля, далее ночью и утром 22 апреля местами на территории края ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20-23 м/с"

– Пресс-служба краевого управления МЧС.

Почему дожди могут стать опасными

Спасатели напоминают, что дожди, особенно сильные и продолжительные, могут вызвать наводнения, оползни, разрушения дорог и зданий. Вода может затопить улицы, подвалы, угрожать жизням и здоровью людей. Причиной этого могут быть забитые ливневые стоки, отсутствие системы водоотвода, некачественные дороги и строения.

Как защитить себя и имущество

Чтобы уменьшить риски, связанные с дождями и наводнениями, необходимо принять несколько мер предосторожности. Обязательно следите за прогнозами погоды и штормовыми предупреждениями. В случае опасности, при необходимости, подготовьте запасы продуктов, воды, свечи, батарейки и другие необходимые вещи.