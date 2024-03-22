Вестник Кавказа

В Дагестан придут проливные дожди

В Дагестан придут проливные дожди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Синоптики предупреждают о том, что в выходные в Дагестан придут проливные дожди.

Синоптики предупредили гостей и жителей горных районов Дагестана об ухудшении погоды. В предстоящие выходные прогнозируются сильные осадки, включая дождь и мокрый снег, что может привести к ухудшению дорожных условий и увеличению риска схода лавин.

«30 марта в горных районах Дагестана сильные осадки (дождь, мокрый снег)»

- Гидрометцентр России 

Специалисты призывают не терять бдительности и быть предельно внимательными при планировании поездок в горные районы. Все прогулки походы в горы рекомендуется отложить до стабилизации пригодных условий.

Кроме того, в регионе продолжает действовать предупреждение о повышенной лавиноопасности. В этой связи рекомендуется воздержаться от любых активностей, которые могут повысить риск схода лавин. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1755 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

На Северный Кавказ надвигается волна природных пожаров

На Северный Кавказ надвигается волна природных пожаров

Махачкала в лидерах по росту цен на вторичное жилье

Махачкала в лидерах по росту цен на вторичное жилье

Водоснабжение в Махачкале отремонтируют за 3,5 млрд рублей

Водоснабжение в Махачкале отремонтируют за 3,5 млрд рублей

Семь мостов трассы &quot;Кавказ&quot; отремонтируют за 380 млн рублей

Семь мостов трассы "Кавказ" отремонтируют за 380 млн рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы