Синоптики предупреждают о том, что в выходные в Дагестан придут проливные дожди.

Синоптики предупредили гостей и жителей горных районов Дагестана об ухудшении погоды. В предстоящие выходные прогнозируются сильные осадки, включая дождь и мокрый снег, что может привести к ухудшению дорожных условий и увеличению риска схода лавин.

«30 марта в горных районах Дагестана сильные осадки (дождь, мокрый снег)»

- Гидрометцентр России

Специалисты призывают не терять бдительности и быть предельно внимательными при планировании поездок в горные районы. Все прогулки походы в горы рекомендуется отложить до стабилизации пригодных условий.

Кроме того, в регионе продолжает действовать предупреждение о повышенной лавиноопасности. В этой связи рекомендуется воздержаться от любых активностей, которые могут повысить риск схода лавин.