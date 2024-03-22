Экологии Дагестана навредили на 9 миллионов рублей

Дагестанской экологии нанесен ущерб на сумму в 9 млн рублей. Виновник – частная компания "Пирит", работавшая в зоне Каспийского моря.

Частная организация "Пирит" нанесла ущерб экологии Дагестана, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

В ведомство поступило сообщение из ФСБ о том, что предприятие из-за своей деятельности в водоохранной зоне Каспийского море навредило окружающей среде.

В ходе проверки было установлено, что на участке, площадь которого составляет свыше 0,3 га, был снят плодородный слой почвы.

Отмечается, что общая сумма нанесенного компанией ущерба составила 9,2 млн рублей. Деньги будут взысканы в пользу государства.