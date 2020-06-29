Вестник Кавказа

Дагестан и Ингушетия снова в лидерах по числу долгожителей

Дагестан и Ингушетия снова в лидерах по числу долгожителей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Согласно данным Росстата, самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Дагестане и Москве. Ингушетия занимает третью строчку рейтинга.

Росстат опубликовал предварительную оценку ожидаемой продолжительности жизни по субъектам Российской Федерации на 2023 год. Этот показатель является важным индикатором качества жизни населения и уровня медицинской помощи в регионах. В лидерах Дагестан и Ингушетия

«Самая высокая ожидаемая продолжительность жизни зафиксирована в Республике Дагестан – 79,87 года. На втором месте находится Москва (79,38 года), на третьем — Республика Ингушетия (79,2 года)»

– Росстат

Лидеры по продолжительности жизни

Эти регионы выделяются благоприятной экологией, развитой медицинской инфраструктурой и здоровым образом жизни жителей. Этот показатель является средним значением по всем субъектам РФ и отражает общую динамику здоровья населения в стране.

Стоит отметить, что причин, которые влияют на продолжительность жизни много:

  • Уровень медицинского обслуживания;
  • Экологическая обстановка;
  • Образ жизни населения;
  • Социально-экономические условия.

В целом, данные Росстата по ожидаемой продолжительности жизни по субъектам РФ за 2023 год показывают, что есть регионы, где люди живут дольше и здоровее. Это свидетельствует о необходимости совершенствования медицинской системы, улучшения экологической ситуации и поощрения здорового образа жизни для повышения качества жизни населения.

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