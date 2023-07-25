В Сочи прибыл четырехмиллионный турист

Опубликовано: 11:57, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С начала года в Сочи отдохнули уже 4 млн туристов. Юбилейного гостя ждал сюрприз - бесплатные экскурсии.

Юлия Жохова приехала на отдых в Сочи из Астрахани и стала четырехмиллионным туристом.

"Девушка предпочитает активный отдых на природе, любит пешие прогулки, а также решила попробовать катание на вейкборде. Гостья выбрала для своего отпуска глэмпинг "Эндемик", расположенный в горах курорта "Роза Хутор" на высоте 1,1 тыс. метров, на берегу озера. В торжественной обстановке Юлии вручили сертификат четырехмиллионного туриста Сочи и подарочные карты на посещение экскурсий и активный отдых в горах"

– администрации Сочи

Отметим, что поток туристов в Сочи традиционно выше в разгар лета. С начала года на курорте отдохнули 4 млн человек, при этом за последний месяц - 1 млн. Сезон 2023 года лучше, чем прошлый, год назад на 25 июля Сочи принял на 120 тыс человек меньше.