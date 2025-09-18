Ливия нацелена на расширение сотрудничества с Ираном

Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи на полях заседания по вопросам дипломатии и посредничества в столице Омана провел встречу c вице-председателем Президентского совета Ливии Мусой аль-Кони.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который прилетел в столицу Омана Маскат для участия во многостороннем заседании по вопросам дипломатии и посредничества, накануне вечером встретился с вице-председателем Президентского совета Ливии Мусой аль-Кони, обсудив с ним отношения между странами.

В ходе беседы стороны отметили исторические связи и традиционно дружественные отношения между двумя народами, выразив удовлетворение развитием двусторонних связей, а также подчеркнули важность укрепления сотрудничества по всем направлениям, передает иранское государственное информационное агентство Tasnim.

Глава МИД Ирана в беседе отметил: стабилизация политической ситуации будет способствовать развитию отношений между двумя странами во всех сферах.

Вице-председатель Президентского совета Ливии выразил благодарность властям Ирана принципиальные позиции страны и заверил: новое руководство страны намерено активно развивать отношения с ИPИ.

Стороны также обсудили ситуацию в исламском мире, отметив важность углубления сотрудничества между исламскими государствами.