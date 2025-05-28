Вестник Кавказа

Лимит на легионеров в Азербайджане обсудят на заседании АФФА

Лимит на легионеров в Азербайджане обсудят на заседании АФФА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ближайшие дни в Азербайджане пройдет очередное заседание Исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. Одной из обсуждаемых тем станет лимит на легионеров.

Исполком Ассоциации футбольных федераций Азербайджана соберется на этой неделе на очередное заседание.

Центральными темами предстоящей встречи станут лимит на легионеров и возможное упразднение турнира дублирующих команд клубов Премьер-лиги Азербайджана (АЗПЛ). Кроме того, планируется обсудить назначение нового наставника национальной сборной по футзалу.

Напомним, в сезоне 2024/25 в АЗПЛ действовал лимит на легионеров, который позволял тренерам команд выпускать одновременно на поле максимум 7 иностранцев.  В новом сезоне в заявку на матч разрешат вносить до 17 иностранных игроков. При этом в стартовом составе смогут выходить до 11 иностранцев.

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