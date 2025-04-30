Вестник Кавказа

Судьбу главного тренера футбольной сборной решат в Азербайджане в июне

Фернанду Сантуш
© Фото: сайт АФФА
Через несколько недель в Азербайджане пройдет заседание Исполкома АФФА. На нем планируется решить судьбу нынешнего наставника мужской сборной страны по футболу.

В июне в Азербайджане соберется на очередное заседание Исполком Ассоциации футбольных федерации республики. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Встреча пройдет после товарищеского матча сборных Азербайджана и Венгрии, который состоится в Баку 10 июня.
На ней будет обсуждаться целесообразность нахождения португальского специалиста Фернанду Сантуша на посту главного тренера национальной сборной Азербайджана.

Участники встречи также поговорят о возможности упразднения чемпионата страны среди дублей и новом формате Кубка страны, в котором, как ожидается, четвертьфиналы будут состоять из одного матча, а не двух.

Напомним, Фернанду Сантуш возглавил азербайджанскую сборную в июне прошлого года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
480 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.