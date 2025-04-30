Судьбу главного тренера футбольной сборной решат в Азербайджане в июне

Через несколько недель в Азербайджане пройдет заседание Исполкома АФФА. На нем планируется решить судьбу нынешнего наставника мужской сборной страны по футболу.

В июне в Азербайджане соберется на очередное заседание Исполком Ассоциации футбольных федерации республики. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Встреча пройдет после товарищеского матча сборных Азербайджана и Венгрии, который состоится в Баку 10 июня.

На ней будет обсуждаться целесообразность нахождения португальского специалиста Фернанду Сантуша на посту главного тренера национальной сборной Азербайджана.

Участники встречи также поговорят о возможности упразднения чемпионата страны среди дублей и новом формате Кубка страны, в котором, как ожидается, четвертьфиналы будут состоять из одного матча, а не двух.

Напомним, Фернанду Сантуш возглавил азербайджанскую сборную в июне прошлого года.