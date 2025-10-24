Лидеры США и Китая встретятся в корейском Пусане

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя Китайской Народной республики Си Цзиньпина пройдет завтра, 30 октября, в южнокорейском Пусане, сообщили сегодня в МИД КНР.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят китайско-американские отношения и другие вопросы, представляющие общий интерес для обеих сторон, передает "АиФ".

У американского лидера большие ожидания от предстоящей встречи, о чем он не преминул сообщить во время переговоров с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

"Мы все этого очень ждем, и я думаю, для всех все получится наилучшим образом. И это наш основной фокус внимания в этот мой визит"

- Дональд Трамп

Напомним, ранее мы писали о том, что своими колоссальными заградительными пошлинами на ввоз китайских товаров президент США не стремится уничтожить Китай и окончательно определится с ними после личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News,