Лидеры БРИКС осудили атаки на Иран

БРИКС осуждает удары Израиля по Ирану. В объединении отметили, что этой атакой еврейское государство нарушило международное право и Устав ООН.

Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану, совершенные Израилем в прошлом месяце. Об этом сказано в итоговой декларации сегодняшнего саммита, которая была размещена на портале объединения.

"Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке"

– лидеры БРИКС

В заявлении также подчеркивается, что БРИКС серьезно обеспокоено нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, которые находятся под полными гарантиями МАГАТЭ.

"Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны всегда поддерживаться, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды от ущерба. В данном контексте мы вновь заявляем о своей поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных проблем. Мы призываем Совет безопасности ООН продолжить заниматься этим вопросом"

– участники саммита

Напомним, Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана почти месяц назад. В еврейском государстве объяснили, что пошли на это, чтобы не дать Исламской Республике заполучить ядерное оружие. Через неделю после израильской атаки удары по Ирану нанесли уже США.