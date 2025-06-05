Лидера "Единого нацдвижения" оштрафовали на $1,5 тыс

Грузинский оппозиционер Леван Хабеишвили заплатит почти $1,5 тыс за оскорбление государственного деятеля. Кроме того, теперь он не сможет носить оружие.

Один из лидеров "Единого национального движения" Леван Хабеишвили приговорен к серьезному штрафу за то, что нанес представителям власти оскорбление, такое решение принял Тбилисский городской суд.

Точная сумма штрафа составляет 4 тыс лари, то есть $1470.

Кроме того, судья принял решение лишить Хабеишвили разрешения на ношение оружия.

По некоторым данным, оппозиционер стал ответчиком по иску, который подали два депутата "Грузинской мечты": Тея Цулукиани и Нино Цилосани.

Стоит отметить, что Хабеишвили на судебное заседание не явился.