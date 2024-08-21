Срок работы комиссии по преступлениям ЕНД продлили в Грузии

Работающая в парламенте Грузии следственная комиссия, занимающаяся преступлениями, которые были совершены в годы, когда у власти была ныне оппозиционная партия "Единое национальное движение", будет действовать не до 5 июля, а до 5 августа.

Грузинский парламент продлил срок работы следственной комиссии, которая изучает преступления, относящиеся к годам правления "Единого национального движения", а также после 2012 года, когда партия перешла в оппозицию.

Соответствующее ходатайство подала председатель структуры Тея Цулукиани. По ее словам, проект заключения уже готов – в нем в общей сложности 450 страниц. Но, подчеркнула Цулукиани, его необходимо доработать.

"Вот почему мы потребовали продления полномочий комиссии еще на один месяц, до 5 августа"

– Цулукиани

Однако уже сейчас, по ее словам, очевидно, что это заключение будет "удручающим" по всем аспектам, включая события 2008 года, а также действия ЕНД в отношении внешней политики после 2012 года.

Напомним, изначально временная следственная комиссия собиралась расследовать преступления властей с 2003 по 2012 год, когда у власти было ЕНД. Но уже первого апреля комиссия получила право проверять деятельность оппозиции, с 2012 года до наших дней.