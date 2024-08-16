«Грузинская мечта»: «Единое национальное движение» ждет катастрофа

ЕНД не может ждать ничего, кроме бедствия после октябрьских выборов. Об этом заявил депутат от правящей партии Бека Одишария.

Грузинская оппозиционная партия «Единое национальное движение» не имеет будущего после победы "Грузинской мечты" на выборах в октябре, заявил депутат парламента республики от партии власти Бека Одишария.

«Коллективное "Нацдвижение" стоит перед надвигающейся катастрофой. Они знают, что 26 октября произойдет полное уничтожение этой политической силы, так как грузинские избиратели готовы сделать выбор между войной и миром»

- Бека Одишария

Под «коллективным нацдвижением» депутат имел в виду как саму партию ЕНД, так и образования, созданные ее бывшими членами и соратниками Саакашвили. Среди них – «Федералисты», «Европейская Грузия», «Дроа», «Ахали» и другие.

Ранее в «Грузинской мечте» выступили с заявлением, что при условии победы на парламентских выборах в октябре они объявят ЕНД неконституционным образованием. С их слов, это оздоровит политическую систему страны.