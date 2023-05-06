Лето в России будет экстремально жарким

Опубликовано: 7:43, 6 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грядущий летний сезон может стать самым жарким в России за 150 лет. Аномальная жара ждет жителей Центральной России, Урала, Сибири.

Лето 2023 года в России может оказаться экстремально жарким, предупреждают синоптики.

Приближающийся летний сезон может установить рекорд за 150 лет по жаркой погоде. Аномальная жара ожидается в Москве и Подмосковье, а также в областях на юге Центральной России: Белгородской, Тульской, Курской. Кроме того температурные рекорды будут побиты на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

Из долгосрочного прогноза погоды на лето следует, что стоит ждать жары, превышающей 40 градусов.

Специалисты бьют тревогу: экстремальная жара станет серьезной угрозой лесам. Сезон природных пожаров уже стартовал во многих российских регионах, сообщает телеканал "Звезда".