В Москву придет апрельское лето

Опубликовано: 6:45, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Начало недели отметится в Москве и области уже почти летним теплом. Столбики термометров в понедельник покажут плюс 21 градус. Во второй половине недели температура воздуха чуть снизится, однако морозов в столице уже не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что сегодня днем в Москве воздух прогреется до плюс 21 градуса, что превысит показатели начала недели на 3-4 пункта.

"В пятницу температура понизится на 3-4 градуса и днем будет в диапазоне: по области - от 10 до 15, а в Москве - 10-12 градусов [тепла]. Это совершенно нормальная, характерная для этого времени погода"

- сказал собеседник ТАСС.

Далее Вильфанд уточнил, что морозы не вернутся в столичный регион, однако вторая половина недели будет немного прохладнее первой.