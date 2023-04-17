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В Москву придет апрельское лето

В Москву придет апрельское лето
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Начало недели отметится в Москве и области уже почти летним теплом. Столбики термометров в понедельник покажут плюс 21 градус. Во второй половине недели температура воздуха чуть снизится, однако морозов в столице уже не будет.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о том, что сегодня днем в Москве воздух прогреется до плюс 21 градуса, что  превысит показатели начала недели на 3-4 пункта. 

"В пятницу температура понизится на 3-4 градуса и днем будет в диапазоне: по области - от 10 до 15, а в Москве - 10-12 градусов [тепла]. Это совершенно нормальная, характерная для этого времени погода"

- сказал собеседник ТАСС.

Далее Вильфанд уточнил, что морозы не вернутся в столичный регион, однако вторая половина недели будет немного прохладнее первой.

В Москве будет тепло и солнечно

В Москве будет тепло и солнечно

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