Ледовый каток открылся несмотря на летнюю погоду в Ставрополе

Традиционный для Ставрополя ледовый каток заработал в самом центре города по графику, несмотря на практически летнюю погоду.

Жители и гости Ставрополя уже сейчас, несмотря на температуру воздуха выше 20 градусов, могут покататься на коньках в самом центре краевой столицы, где открылся каток "В сердце города".

Как рассказал мэр города Иван Ульянченко, каток входит в число излюбленных мест зимнего отдыха. Поэтому, хотя погода в этом году аномально теплая для ноября, каток было решено открыть в запланированные сроки, не откладывая его запуск.

"Специальное оборудование позволяет заливать ледовое покрытие при температуре до +22. Поэтому работа проведена в верхних границах допустимой нормы"

– Иван Ульянченко

Каток под крышей впервые появился на центральной площади Ленина в 2019 году, с тех пор на нем побывали свыше 350 тыс гостей. Обычно он работает вплоть до весны. Катающимся доступны около 1,5 тыс кв м льда, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что в минувшие дни воздух в Ставрополе прогревался до плюс 23 градусов. На городских клумбах до сих пор цветут цветы.