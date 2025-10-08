В Ставрополе отказались от салютов в Новый год

Власти Ставрополя объявили о том, что в новогодние праздники в городе не будут проводится масштабные празднования и использоваться фейерверки.

В Ставрополе решили отказаться от масштабных меропроятий в предстоящие праздники и от фейерверка в новогоднюю ночь, сообщили в пресс-службе администрации города.

Городские власти отметили, что основное внимание будет уделено детским мероприятиям, в том числе благотворительным, причем акцент будет сделан на детях участников СВО и детях, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, что в предстоящий период новогодних праздников россиян ждут длинные выходные, которые продлятся с 31 декабря по 11 января.