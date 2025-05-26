Лавров обсудил с Владимировым международные связи Ставрополья

Глава МИД РФ Сергей Лавров переговорил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.
Лавров и Владимиров обсудили дальнейшее развитие внешнеэкономических и международных связей Ставрополья.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным вопросам практического взаимодействия МИД России и администрации края в целях поддержки дальнейшего развития внешнеэкономических и международных связей Ставрополья"
- МИД России
Напомним, что Ставропольский край имеет экономические связи со многими странами, в том числе с Беларусью, Азербайджаном и Индией. Соглашение о сотрудничестве с последней было достигнуто в ходе КИФ-2025, которое принял ставропольский город Минеральные Воды.