Вестник Кавказа

Лавров обсудил с Владимировым международные связи Ставрополья

Лавров обсудил с Владимировым международные связи Ставрополья
© Фото: МИД России
Глава российский дипломатии Сергей Лавров встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. Главной темой обсуждения стали международные связи региона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров переговорил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Лавров и Владимиров обсудили дальнейшее развитие внешнеэкономических и международных связей Ставрополья.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по основным вопросам практического взаимодействия МИД России и администрации края в целях поддержки дальнейшего развития внешнеэкономических и международных связей Ставрополья"

- МИД России

Напомним, что Ставропольский край имеет экономические связи со многими странами, в том числе с Беларусью, Азербайджаном и Индией. Соглашение о сотрудничестве с последней было достигнуто в ходе КИФ-2025, которое принял ставропольский город Минеральные Воды.

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