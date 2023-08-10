Кубанские виноделы почувствовали недостаток трудовых мигрантов

Опубликовано: 12:44, 10 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У виноделов Кубани новая напасть: они почувствовали острую нехватку в сезонных трудовых мигрантах из соседних регионов, которые помогали им в сельскохозяйственных работах и сборе урожая, теперь они предпочитают работать на своих виноградниках.

Виноделы Краснодарского края ощутили на себе рост дефицита трудовых мигрантов, пишет "РБК Краснодар".

Обычно армию аграриев в летний сезон пополняли работники из соседнего Дагестана, однако с активным ростом виноделия и площадей виноградников в самом Дагестане теперь они предпочитают трудоустраиваться в своем регионе, и такая ситуация складывается в отрасли по всей стране.

"Рынок труда винодельческой отрасли тесно связан с целым рядом метафакторов: демография, миграционные потоки, экономические изменения, изменения цепочек поставок, соответствие профессиональных навыков на рынке труда потребностям развивающейся экономики, дефицит и профицит сотрудников, техническая оснащенность рабочих мест"

- руководитель по связям с госорганами hh.ru Юг Юлиана Передерий

Конечно, можно соблазнить сезонных рабочих высокой зарплатой, и винодельческие компании часто идут на это, но сейчас это вряд ли поможет.

"Логика проста: если есть спрос на этот ресурс, любой экономический агент будет стремиться завладеть им любой ценой. Для экономики это, мягко говоря, не очень хорошо… Получается замкнутый круг: экономика развивается, компаниям нужны люди, людей нет, в итоге бизнес вынужден переплачивать, залезая в пустой карман"

- главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина

Тем не менее, ситуация требует решения, поскольку виноделие на Кубани – одна из самых востребованных специализаций, востребованных работодателями. К тому же она активно растет, и недостаток рабочих рук может очень сильно отразиться на ее эффективности.