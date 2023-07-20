Дагестанские виноделы удивят москвичей

Опубликовано: 9:53, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени на полках столичных магазинов появится дагестанское игристое вино, по качеству не уступающее, а иногда даже превосходящее продукцию лучших виноделов Европы и мира.

Дагестанские винодельческие предприятия намерены уже к концу года наладить поставки в Москву своей продукции, и в первую очередь – игристых напитков, сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Я видел в магазинах Москвы наши коньяки, но не видел нашего вина. Мы сейчас прорабатываем с сетевыми магазинами этот вопрос, чтобы на их полках в том числе были предоставлены наши виноделы. Здесь мы можем говорить и об импортозамещении, потому что наше вино способно конкурировать с любыми производителями: и европейскими, и южноамериканскими, и австралийскими, и южноафриканскими. Я думаю, что уже в этом году на Новый год в Москве можно будет приобрести наше игристое вино"

- Сергей Меликов

Дагестанские аграрии сейчас проводят активную работу по возрождению некогда известных на всю страну традиционных для региона сортов винограда, уже создан специальный питомник, где культивируется солнечная ягода. Помимо этого, дагестанские винодельческие предприятия перешли на работу в полном цикле, используя для этого местное сырье – тару, пробку, и, конечно, сырье, селекция которого была нарушена за последние десятилетия, передает РИА Новости.

Возрождение "старых" сортов винограда, характерных для этого региона Северного Кавказа, позволит возродить не только производство знаменитого дагестанского вина, но и возродить тот, уникальный вкус коньяка и других алкогольных напитков, - заключил глава республики.