Российские рынки наводнят арбузы из Дагестана

Опубликовано: 2:05, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разгоревшейся в Дагестане сезон арбузов скоро доберется в пасмурные российские столицы, покупатели которых с замиранием сердца ждут полосатых ягод.

Дагестанские аграрии приступили к сбору арбузного и дынного урожая. Уже определились лидеры – ими стали хозяйства в Ногайском, Кизлярском и Тарумовском районах. Средняя урожайность составляет порядка 900 центнеров с гектара. Благодаря благоприятному для арбузов солнечному климату, в Дагестане растут вкуснейшие экземпляры.

По словам аграриев, продукция будет поставляться не только в республиканские точки продажи, но достигнет Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

При этом в самом Дагестане сезон арбузов уже начался: груженные ягодами фуры можно видеть не только на рынках, но также на трассах и въездах в города.