Консервный завод превратят в рай для туристов в Дагестане

Опубликовано: 2:24, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туркластер «Абрикосовая долина» возведут на месте заброшенного консервного завода в селении Чирката Гумбетовского района. Гостей ждет высокий уровень сервиса и обширная экскурсионная программа.

На площадке закрытого консервного завода «Джи» в селении Чирката Гумбетовского района Дагестана появится настоящий рай для гостей республики: здесь будет возведен туркластер «Абрикосовая долина». Название выбрано неслучайно – село Чирката по праву считается абрикосовой столицей района.

Планируется, что на рекреационной территории в 4,7 га будут построены шатры и домики. Уровень сервиса будет соответствовать пятизвездочным отелям.

Кроме того, авторы проекта намерены использовать имеющуюся заводскую инфраструктуру для создания мини-цеха, продукцию которого будут продавать туристам.

Привлекать гостей будут не только абрикосами, уровнем обслуживания и горными пейзажами, но также историческими достопримечательностями.

Туристам покажут башню, возведенную на месте камня, с которого проповедовал о важности знаний шейх Абумуслим, пригласят в этнодом – саклю, построенную более века назад, где туристов накормят национальными блюдами. Любителей археологии заинтересует наскальные изображения и надписи, датируемые VIII-V в.в. до н.э.