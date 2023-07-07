Выставка оренбургских пуховых платков открылась в Дербенте

Опубликовано: 21:10, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт администрации Дербента

Оригинальная выставка в течение месяца будет доступна жителям Дербента и туристам. На ней можно будет полюбоваться на оренбургские платки.

Морозной зимой повеяло в жарком Дербенте: сегодня в дагестанском городе открылась выставка, посвященная знаменитому оренбургскому пуховому платку.

Экспозиция работает в "Домике Петра I". Организатор - Оренбургский музей изобразительных искусств.

Об культурологических особенностях оренбургского платка рассказал директор музея. По его словам, это явление многонационально.

"Его вяжут русские, татары, башкиры, казахи. Платок – это символ каждой женщины"

– Юрий Комлев

Руководитель музея уточнил, что каждый платок на выставке уникален.

Посетить экспозицию можно в течение месяца.