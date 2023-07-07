Выставка оренбургских пуховых платков открылась в Дербенте

Оригинальная выставка в течение месяца будет доступна жителям Дербента и туристам. На ней можно будет полюбоваться на оренбургские платки.
Морозной зимой повеяло в жарком Дербенте: сегодня в дагестанском городе открылась выставка, посвященная знаменитому оренбургскому пуховому платку.
Экспозиция работает в "Домике Петра I". Организатор - Оренбургский музей изобразительных искусств.
Об культурологических особенностях оренбургского платка рассказал директор музея. По его словам, это явление многонационально.
"Его вяжут русские, татары, башкиры, казахи. Платок – это символ каждой женщины"
– Юрий Комлев
Руководитель музея уточнил, что каждый платок на выставке уникален.
Посетить экспозицию можно в течение месяца.