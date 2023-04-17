Кубань экстренно предупредили о заморозках

Опубликовано: 11:41, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заморозки в ночь на 18 апреля прогнозируются на территории Краснодарского края. По данным синоптиков, температура воздуха будет опускаться до минус 3 градусов.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю проинформировала о том, что в ночь на 18 апреля в регионе прогнозируются заморозки. Температура воздуха опуститься до минус трех градусов.

"Ночью 18 апреля 2023 года местами в крае (исключая Черноморское и Азовское побережья) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1 - до минус 3 [градусов] - категории опасного явления"

– говорится в прогнозе.

В этой связи возрастает риск повреждения и гибели сельхозкультур, поэтому рекомендуется принять меры для защиты растений: их необходимо укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.